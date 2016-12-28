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古蹟美景！頤和園17孔橋「霞光穿洞」

清朝古蹟頤和園的17孔橋，每年冬至前後落日餘暉都會將孔橋照出霞光美景。（圖擷取自「北京人不知道的北京事兒」微博）

2016-12-28  18:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京的頤和園有一座17孔橋，每年在冬至前後就會與太陽的日落點呈垂直線，落日陽光的角度會照亮17孔橋的孔洞，呈現出一個「霞光美景」。

「北京人不知道的北京事兒」微博分享拍攝17孔橋的落日美景照片，原來在清乾隆15年（西元1750年），建造橋的設計師就利用天文地理知識，得知太陽在冬至前後下午會降到最低點，能透射光線進到孔橋下方，創造出孔橋陽光穿洞的美景。

不少民眾會在此時到17孔橋欣賞及拍攝落日孔橋美景，網友也紛紛表示，「不能不說古代人對天文地理的研究太厲害了」、「據說是每年冬至前後一週的下午4點40到50分」、「明年冬至想去看」、「真好看，太厲害了！」。

頤和園是清朝的皇家行宮和大型皇家園林，位於中國北京市海淀區西北地區，修建於清朝乾隆年間（原名清漪園）、重建於光緒年間，曾屬於清朝北京西郊三山五園之一，是中國園林藝術頂峰時期的代表。1998年更被列為世界文化遺產之一。

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  • 原來是當時在建造時，建築師考量到了冬至前後太陽會降至低點，剛好和孔橋成垂直線，於是營造出此美景。（圖擷取自「北京人不知道的北京事兒」微博）

    原來是當時在建造時，建築師考量到了冬至前後太陽會降至低點，剛好和孔橋成垂直線，於是營造出此美景。（圖擷取自「北京人不知道的北京事兒」微博）

  • 孔橋美景更吸引大批的觀光客前往觀看，網友也表示，古時候的人真的是太厲害了。（圖擷取自「北京人不知道的北京事兒」微博）

    孔橋美景更吸引大批的觀光客前往觀看，網友也表示，古時候的人真的是太厲害了。（圖擷取自「北京人不知道的北京事兒」微博）

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相關關鍵字： 17孔橋 中國 圓明園 搜奇 美景 頤和園
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