| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

習近平撤換張志軍 沙海林接掌國台辦

即將接任中國國台辦主任一職的沙海林，今年8月曾代表上海市長楊雄來台北市參加雙城論壇。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-28  18:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍疑頻頻錯判形勢，無法有效掌握台灣民情等，被中國國家主席習近平撤換，將在明年農曆春節前後提前下台，由上海市委常委兼統戰部長沙海林接下遺缺。

《財訊雙周刊》報導，張志軍原應該在2018年3月，中國第13屆全國人大第一次會議前後，與國務院相關部委負責人一起調整，但是，將於2017年2月初召開的中共中央台灣工作領導小組會議的內定出席名單中，國台辦主任的名字已從張志軍改為沙海林。

張志軍原是習近平屬意的外交部長，後來由胡錦濤、溫家寶推薦的王毅殺出接下該職，張調任國台辦主任。但張上任後屢屢誤判台灣情勢，包括2014年9合1選舉，沒料到國民黨大敗；以為2015年國民黨主席朱立倫訪中回台後，會隨即宣布參選總統等。

另外，張志軍身段與口條僵化也是其走錯的一步，在民進黨政府上台後，兩岸官方交流中斷，常態聯繫只剩已讀不回的傳真，在這情況下，國台辦竟是以激化台獨、強硬態度刷存在感。

而即將接任的沙海林，曾外派至中國駐美國大使館公使銜參贊、中國駐愛爾蘭大使，有5年外交官經驗，今年8月曾代表上海市長楊雄來台北市參加雙城論壇。

相關連結請見：

《財訊雙周刊》原文

廣告
  • 中國國台辦主任張志軍疑頻頻錯判形勢，無法有效掌握台灣民情等，被中國國家主席習近平撤換。（資料照，記者廖振輝攝）

    中國國台辦主任張志軍疑頻頻錯判形勢，無法有效掌握台灣民情等，被中國國家主席習近平撤換。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國國台辦 國台辦 張志軍 沙海林
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：習近平撤換張志軍 沙海林接掌國台辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.