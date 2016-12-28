習近平撤換張志軍 沙海林接掌國台辦
2016-12-28 18:09
即將接任中國國台辦主任一職的沙海林，今年8月曾代表上海市長楊雄來台北市參加雙城論壇。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍疑頻頻錯判形勢，無法有效掌握台灣民情等，被中國國家主席習近平撤換，將在明年農曆春節前後提前下台，由上海市委常委兼統戰部長沙海林接下遺缺。
《財訊雙周刊》報導，張志軍原應該在2018年3月，中國第13屆全國人大第一次會議前後，與國務院相關部委負責人一起調整，但是，將於2017年2月初召開的中共中央台灣工作領導小組會議的內定出席名單中，國台辦主任的名字已從張志軍改為沙海林。
張志軍原是習近平屬意的外交部長，後來由胡錦濤、溫家寶推薦的王毅殺出接下該職，張調任國台辦主任。但張上任後屢屢誤判台灣情勢，包括2014年9合1選舉，沒料到國民黨大敗；以為2015年國民黨主席朱立倫訪中回台後，會隨即宣布參選總統等。
另外，張志軍身段與口條僵化也是其走錯的一步，在民進黨政府上台後，兩岸官方交流中斷，常態聯繫只剩已讀不回的傳真，在這情況下，國台辦竟是以激化台獨、強硬態度刷存在感。
而即將接任的沙海林，曾外派至中國駐美國大使館公使銜參贊、中國駐愛爾蘭大使，有5年外交官經驗，今年8月曾代表上海市長楊雄來台北市參加雙城論壇。
相關連結請見：《財訊雙周刊》原文
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