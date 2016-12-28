超噁！中國烤肉店 拿「口水肉」給客人吃

2016-12-28 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國連鎖平價烤肉餐廳「漢麗軒自助烤肉」日前爆出用鴨肉混充成牛肉的醜聞，豈料當地媒體臥底北京「漢麗軒自助烤肉」涉外店，發現店內竟把客人沒吃剩下的肉「回收再利用」，這些沒經過冷凍的肉更已經發黑，令人作嘔。

根據湖南《經視大調查》報導，記者先偽裝成顧客到店內用餐，店員告知桌上的餐點一律「不回收使用」，還需要繳納10元人民幣（約新台幣47元）的押金，避免客人浪費。

但事實似乎不是這樣，臥底的記者發現，前一天晚上客人吃剩的「口水肉」，竟被要求重新利用，放在櫃檯中給客人挑選，這些「口水肉」沒經冷凍已經變質、發黑，但店家竟把新鮮的肉放上面蓋住「口水肉」後，再給顧客使用，令人作嘔，整段過程都被拍了下來。

店家負責人一度否認回收肉品，但證據確鑿，後來他也對消費者道歉，當局也做出因應措施，像是在店內安裝監視器等，希望能杜絕食安問題。