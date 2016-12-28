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去年韓國受薪階級 平均年薪近百萬台幣

2016-12-28  19:37

〔即時新聞／綜合報導〕韓國國稅廳在28日公佈國家稅收統計報告，結果顯示，2015年韓國受薪階級的平均年薪約為3245萬韓圓（約新台幣93.6萬元），和上年同期相比，成長了2.5%。

《韓聯社》報導，此數據基於韓國2015年度個人所得稅匯算清繳來進行統計。報告顯示，去年年薪超過1億韓圓（約新台幣288.5萬元）的受薪階級為59.6萬人，和前一年的調查相比成長13.3%，此人數約佔全體受薪階級總數（約1733萬人）的3.4%，和前一年的調查相比，則是上升0.3個百分點。

以地區來看，蔚山廣域市每人平均年薪最高，為4102萬韓圓（約新台幣118.3萬元），世宗市3679萬韓圓（約新台幣106.1萬元）第2，首爾排第3，為3635萬韓圓（約新台幣104.8萬元）。

而辦理2015年度個人所得稅匯算清繳的外國籍受薪階級有54.4萬人，和前一年的調查相比，成長了7.1%，他們的平均年薪為2330萬韓圓（約新台幣67.2萬元）。在外國籍受薪階級中，中國人占比最多，有197567人。

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  • 韓國國稅廳在28日公佈國家稅收統計報告，結果顯示，2015年韓國受薪階級的平均年薪約為3245萬韓圓（約新台幣93.6萬元）。圖為在現代汽車工廠作業的韓國工人。（路透）

    韓國國稅廳在28日公佈國家稅收統計報告，結果顯示，2015年韓國受薪階級的平均年薪約為3245萬韓圓（約新台幣93.6萬元）。圖為在現代汽車工廠作業的韓國工人。（路透）

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