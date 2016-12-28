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為百年前大屠殺道歉 德國明年賠償納米比亞

2016-12-28  19:50

〔即時新聞／綜合報導〕20世紀，德國除在二戰中對猶太人進行大屠殺，也曾於西元1904至1907年間血腥鎮壓數十萬的西非納米比亞人民，事隔百年後，德國政府今年決定正式為過去行為對納米比亞政府道歉，雙方並期待於明年6月前完成賠償協議。

德國曾在1890年占領西非的納米比亞後，展開掠奪與壓榨，納米比亞的赫雷羅族人在1904年忍無可忍，揭竿「赫雷羅起義」，殺死約百位德國移民，卻引來德國更殘暴的血腥鎮壓，曾將8萬人趕進沙漠中，並在水井裡下毒以切斷水源。僥倖存活的婦女除遭性虐，也與孩童一起關進集中營讓他們餓死或勞動而死。

在德國人長達3年的大屠殺結束後，赫雷羅族從數十萬人口銳減為1萬人、1905年起義的納馬族也有一半人民被殺死，被視為20世紀的第一場種族滅絕，也為日後二戰屠殺猶太人埋下種子。

德國外交部長史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）去年7月使用「種族滅絕」字眼，來表達20世紀初期對納米比亞的暴行，他也是首位願意承認這場大屠殺的德國政府官員。

《衛報》最近報導，德國提出的賠償方式引起爭議。德國希望建立基金會，安排納米比亞學子到德國留學，並資助成立職訓中心、發展太陽能建設等，但兩造協商卻沒讓當時瀕臨滅亡的赫雷羅人與納馬人後裔參與，讓他們感覺自己正在被邊緣化。

漢堡大學教授齊默勒（Jürgen Zimmerer）指出，德國補償納米比亞的行為可讓曾虐殺剛果人的比利時、殘暴殖民阿爾及利亞的法國，以及曾販賣黑奴的英國借鏡。

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  • 上世紀初德國對納米比亞人民的血腥鎮壓，留下赫雷羅人的頭顱，最近在柏林歷史博物館展出。（法新社）

    上世紀初德國對納米比亞人民的血腥鎮壓，留下赫雷羅人的頭顱，最近在柏林歷史博物館展出。（法新社）

  • 相隔百年後，德國決定正式為上世紀初期血腥鎮壓納米比亞人民道歉。（路透）

    相隔百年後，德國決定正式為上世紀初期血腥鎮壓納米比亞人民道歉。（路透）

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標題：為百年前大屠殺道歉 德國明年賠償納米比亞


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