荷蘭人工受精程序出錯 26人可能「懷錯胎」

荷蘭有26名婦女疑錯誤使用到他人的精細胞，恐造成懷錯胎。（圖擷自每日電訊報）

2016-12-28 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭烏特勒支（Utrecht）大學醫學中心（University Medical Centre, UMC）當地時間27日聲明指出，因程序出錯，有26名已進行人工受精（IVF）的婦女，可能錯誤使用到他人的精細胞。

英國《每日電訊報》報導，烏特勒支大學聲明表示，於2015年4月至今年11月中旬進行的人工受精出現「程序錯誤」，恐影響多達26名婦女。

聲明提到，一對受治療者的精細胞，可能被注射於其他26名女性的卵子細胞，雖然受孕機率不高，但也不能排除可能性。

報導指出，在接受治療的26名婦女當中，有一半已經懷孕或是有了嬰兒。目前所有婦女都已被通知此事，相關單位也展開調查。

據了解，確實有發生過因相關錯誤導致懷錯胎，2012年一名新加坡婦女發現她懷的是別人的孩子，憤而向診所提告。她當時懷疑，她在2010年出生的嬰兒，膚色與髮色明顯與自己的白人丈夫不同。