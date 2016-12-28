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英研究：全球化導致肥胖 人類少動多吃

根據英國最新研究，全球化也是導致肥胖的主因之一。（法新社）

2016-12-28  17:11

〔編譯陳正健／綜合報導〕肥胖的原因不勝枚舉，包括飲食、運動等皆是。不過，根據英國倫敦政經學院（LSE）的最新研究，全球化其實才是導致肥胖的禍首。

倫敦政經學院針對26個國家進行調查，研究期間為1989至2005年，並從經濟和社會兩個層面，比較全球化與肥胖間的關係。

研究發現，當前的肥胖危機，是現代的生活形態所致。拜科技之賜，人類間的連結更易，但也更不用離開辦公室、外出社交或購物。

根據以往的飲食指標，男性和女性每日分別應攝取2500和2000卡路里，但現代人的活動量相對減少，而且還少動多吃。

另外，由於國際貿易增速，以致食糧價格降低，多數人只要負擔的起，就能無限制地攝取卡路里，導致肥胖率上升。

研究作者建議，面對全球化帶來的肥胖問題，現代人應調整飲食，降低卡路里攝取量，反思現代生活型態的危害。

本研究刊登於《食物政策》（Food Policy）期刊。

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