新潟大火燒毀120棟房 廢墟中驚見奇蹟之屋！

一片廢墟中，竟出現一棟奇蹟之屋，2層木造建築在大火中肆虐下，只造成些許損壞。（圖擷取自《朝日新聞》）

2016-12-28 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣糸魚川市22日發生大火，耗費逾10個小時才控制住火勢，共燒毀120棟房屋，而在一片廢墟中，竟出現一棟奇蹟之屋，2層木造建築在大火肆虐下，只造成些許損壞。

《朝日新聞》報導，在經大火肆虐的一片廢墟中，有一棟2層樓的木造建築孤零零地佇立在其中。35歲的屋主金澤隆夫說，「當時房子被一片火海包圍，心想不行了。」沒想到火勢撲滅後，發現屋子幾乎沒留下任何燃燒痕跡，只有玻璃產生裂痕、空調室外機等融化。

金澤的家建於2007年，受當時潟縣中越沖地震災情影響，委託建築師打造一棟「堅固的家」，外牆以磚瓦和不鏽鋼打造、屋頂是洋瓦與不銹鋼、窗戶則採用內含金屬絲的雙層玻璃，造價比一般房屋超出1.5倍，於2008年落成。

金澤表示，業者曾告知不銹鋼有耐熱效果，「這已經是能禁得起火災考驗的家。」加上周圍的停車場等空地，才讓屋子躲過大火。目前金澤一家4口已返回該屋居住。

糸魚川市22日大火起於上午10時許，因起火點附近商店林立，加上強風助長，火勢一發不可收拾，逾700人被緊急撤離，民眾形容景況如遭空襲一般。而火勢直到晚間9時左右才被控制。近日當地居民已攜手展開重建工作。