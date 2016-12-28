| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

兇象拂曉強攻 尼泊爾村莊1死2傷

尼泊爾驚傳一起大象襲村造成人員傷亡事件，造成1死2傷。示意圖，非肇事大象。（美聯社）

2016-12-28  16:53

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾今日驚傳一起大象襲村造成人員傷亡事件，一群大象攻擊了尼泊爾西南部的一處村莊，造成1死2傷。

根據《美聯社》報導，尼泊爾西南部的普拉森尼村（Praseni），在今天清晨遭受到大象攻擊，尼泊爾政府官員艾查里亞（Dilli Ram Acharya）表示，象群拂曉時發動猛攻，由於當時濃霧籠罩，視線不佳，村民沒有查覺到大象入侵，逃避不及，造成1死2傷的慘劇。

尼泊爾當局已經派遣安全部隊至該區，將象群趕回棲息地，傷者也被送往附近城市醫治；艾查里亞說，普拉森尼村鄰近巴迪亞國家公園（Bardia National Park），該國家公園棲息許多大象，但鮮少傳出有象群攻擊人員致死事件。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大象 尼泊爾 野生動物
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：兇象拂曉強攻 尼泊爾村莊1死2傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.