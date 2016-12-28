兇象拂曉強攻 尼泊爾村莊1死2傷

尼泊爾驚傳一起大象襲村造成人員傷亡事件，造成1死2傷。示意圖，非肇事大象。（美聯社）

2016-12-28 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾今日驚傳一起大象襲村造成人員傷亡事件，一群大象攻擊了尼泊爾西南部的一處村莊，造成1死2傷。

根據《美聯社》報導，尼泊爾西南部的普拉森尼村（Praseni），在今天清晨遭受到大象攻擊，尼泊爾政府官員艾查里亞（Dilli Ram Acharya）表示，象群拂曉時發動猛攻，由於當時濃霧籠罩，視線不佳，村民沒有查覺到大象入侵，逃避不及，造成1死2傷的慘劇。

尼泊爾當局已經派遣安全部隊至該區，將象群趕回棲息地，傷者也被送往附近城市醫治；艾查里亞說，普拉森尼村鄰近巴迪亞國家公園（Bardia National Park），該國家公園棲息許多大象，但鮮少傳出有象群攻擊人員致死事件。