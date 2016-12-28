好心有好報 研究：助人者更為長壽

根據國外的最新研究，好心腸確實利人利己，年長者若時常幫助照料孫兒，或做社會服務，有助自己延年益壽。（法新社）

2016-12-28 16:33

〔編譯陳正健／綜合報導〕俗話說「好心有好報」。根據國外的最新研究，好心腸確實利人利己，年長者若時常幫助照料孫兒，或做社會服務，有助自己延年益壽。

研究人員針對超過500名年長者進行分析，其年齡介於70至103歲之間，追蹤時間將近20年。這些年長者之中，有些幫忙照顧自己的孫兒，有些則做社會服務。

研究發現，經常照顧孫兒的年長者，10年後更有可能依然健在。相較之下，沒有照料孫兒的年長者，有半數已在5年內死亡。

另外，時常參與社會服務、關懷他人的年長者，約有半數在7年後仍然健在。反之，沒有助人的年長者，平均在4年後過世。

研究人員指出，助人不只有健康益處，也可降低死亡率。先前的研究顯示，年長者照料孫子女，有益認知能力以及降低憂鬱風險，根據這次研究，幫助家裡以外的人，也有延年益壽之效。

研究人員相信，幫助他人會產生正面情緒，可能有助抵抗壓力等負面情緒。不過，全職照料他人，反而容易產生壓力，維持平衡非常重要。

本研究刊登於《演化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）期刊。