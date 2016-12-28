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沙國男女辦趴、喝酒被捕 違反「道德」恐遭處鞭刑

2016-12-28  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯民風保守，嚴禁飲酒，最近有群男女參加派對飲酒的模樣在網路流傳，震驚全國，沙國警方為此成立專案小組，在今天逮捕1男3女到案，未來恐將施以監禁及鞭刑等嚴厲處分。

最近在一段網路流傳影片中，可看出一群男女隨阿拉伯語的背景音樂起舞，女子更著短褲，由於當地不允許不相干的男女私下聚會，酒精的消費更是嚴格禁止，沙國警方成立專案小組，在今天逮捕了4名嫌犯，1名約旦籍的派對籌辦人、1名黎巴嫩女子及其2名友人，未來若被判罪，他們將遭監禁及鞭刑的嚴厲處分。

沙國當地禁酒令也適用在非穆斯林身上，一名英國籍的74歲男子在2014年時就曾因飲酒，被判入獄服刑1年及350下鞭刑。

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  • 沙烏地阿拉伯當地有女子著短褲飲酒。（圖擷取自《每日郵報》）

    沙烏地阿拉伯當地有女子著短褲飲酒。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 沙烏地阿拉伯當地有男女喝酒辦趴影片流傳，引起全國矚目。（圖擷取自《每日郵報》）

    沙烏地阿拉伯當地有男女喝酒辦趴影片流傳，引起全國矚目。（圖擷取自《每日郵報》）

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相關關鍵字： 伊斯蘭教 沙烏地阿拉伯 禁酒令 穆斯林
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