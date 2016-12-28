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北韓現況讓人猜不透 脫北公使太永浩全揭露

2016-12-28  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕前北韓駐英公使太永浩日前叛逃、前往南韓，27日他出席南韓統一部舉辦的座談會，呼籲北韓人民盡快脫北、前往南韓，同時也談到自己的脫北關鍵因素，以及目前北韓國內的真實面貌。

根據南韓《中央日報》報導，談到脫北原因，太永浩表示自己原以為金正恩在海外學習，會做出合理和理性的判斷，但他卻無情地處決姑丈張成澤，這行為使自己感到絕望，所以才決定脫北。太永浩更對北韓人民喊話稱：「現在各位不要錯過手中拿著脫北執照的寶貴時間，請快來韓國（南韓）吧！」，隨後他突然從位子上站起來，並舉著雙手大喊：「統一的大韓民國萬歲！」

針對北韓在世界掀起波瀾的核武問題，太永浩直言：「只要金正恩執政一天，北韓就絕不會放棄核武，可說是金正恩等於核武。」今年5月的勞動黨七大之後，金正恩以致力完成核武開發作為黨的政策，並制定在明年底完成核武的時間表。

北韓因核武問題受到聯合國制裁，太永浩指出，目前北韓正因此陷入危機，雖不能用經濟狀況及數字來判斷制裁結果，但現在北韓人民的心裡正逐漸產生變化，導致金正恩推行的政策並未順利實施。

而中國也對北韓具有一定影響力，太永浩表示，只要中國下定決心，必定有能力「結束」北韓政權，不過矛盾的是，中國目前是迫於無奈進而庇護金正恩政權，原因是中國為了阻止北韓出現自由民主主義，以及美軍勢力推進到中韓邊境。

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  • 前北韓駐英公使太永浩27日他出席南韓統一部座談會，他呼籲北韓人民盡快脫北、前往南韓，同時也談到自己的脫北關鍵因素，以及目前北韓國內的真實面貌。（歐新社）

    前北韓駐英公使太永浩27日他出席南韓統一部座談會，他呼籲北韓人民盡快脫北、前往南韓，同時也談到自己的脫北關鍵因素，以及目前北韓國內的真實面貌。（歐新社）

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