殘忍！俄男開車碾壓棕熊 還拿金屬棒活活打死
2016-12-28 14:31
一群俄國男子開著卡車將1隻棕熊反覆輾壓，棕熊當場奄奄一息。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕竟然有人如此殘忍，竟故意開車輾壓棕熊。最近一段影片流出，有一群人在俄國西伯利亞地區，開著卡車將1隻棕熊反覆輾壓，棕熊當場奄奄一息。俄國當局已開始著手調查這起殘忍事件的始末。
綜合媒體報導，從影片中顯示，有2輛卡車反覆輾壓1隻在雪堆裡的棕熊，其中1個人還大喊「壓死牠！壓扁牠！」當車輛輾過熊時，還高聲尖叫。在車輛輾過熊後，熊試著站起來逃跑，還聽見男子高呼「牠還活著！」接著便拿起金屬棒將牠打死。影片中的卡車是俄羅斯石油與採礦工人，常用在越野地形所用的車輛。
報導提到，俄羅斯雅庫提亞（Yakutia）地區調查人員，已經開始調查整起事件始末，探查是否構成虐待動物罪。俄國內政部發言人伏克（Irina Volk）表示，目前已證實，影片中的男子為當地居民。俄國自然資源暨環境部長頓斯科伊（Sergei Donskoi）說，這起事件是「大屠殺」，將致力於讓這些人受到最嚴厲的懲罰。
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