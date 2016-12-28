未收到中國訊息 薩爾瓦多：台海外交政策不變

薩爾瓦多外交部長馬丁內斯表示，中國並未釋出想改變與薩爾瓦多關係的訊息，因此對台海兩岸外交政策不會有變化。（歐新社）

2016-12-28 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多外交部長馬丁內斯（Hugo Martinez）當地時間26日表示，中國並未釋出想改變與薩爾瓦多關係的訊息，因此對台海兩岸外交政策不會有變化，薩爾瓦多將接待總統蔡英文到訪。

非洲島國聖多美普林西比日前與我國斷交，外交部長李大維表示，亮黃燈的邦交國不只1個，有急迫壓力存在。馬丁內斯接受《路透》採訪時表示，目前沒有收到來自中國有意改變關係的訊息。

馬丁內斯強調，他們將注意後續發展，並強調，目前薩爾瓦多對台海兩岸的外交政策與關係將維持不變。

總統蔡英文預計在明年1月初訪中南美洲，屆時將在12至13日停留薩爾瓦多，馬丁內斯表示，蔡英文此行在強化台薩的雙邊關係。此外，蔡英文也將參訪友邦瓜地馬拉與尼加拉瓜。