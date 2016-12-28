菲警逮毒販 杜特蒂揚言：若在場會親手斃了

近日菲國警方逮捕6名毒販，對此菲律賓總統杜特蒂不滿表示，如果當時他在場，一定當場把他們「斃了」。（法新社）

2016-12-28 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓嚴格執行掃毒政策，近日菲國警方逮捕6名毒販，對此菲律賓總統杜特蒂不滿表示，如果當時他在場，一定當場把他們「斃了」。

《Inquirer》報導，菲律賓國家調查局（NBI）和菲律賓毒品執法局（PDEA）23日在聖胡安市（San Juan）抓到6名包含中國人在內的毒販，昨天杜特蒂視察風災時被問及此事，他再次宣稱要親手殺人。

他表示，「在聖胡安市發生的事件，那些人很幸運，因為我不在那裡，如果我在場一定會殺了你（指毒犯）。」他補充，「我不是在演戲，如果沒人開槍，我會親自來。」

杜特蒂現在被媒體稱為「懲罰者（The Punisher）」，他日前自爆在市長任內，在達沃市親手殺死3名毒販。據了解，菲律賓實施掃毒政策後，至今已有6000多人被處決。