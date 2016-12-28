這是什麼光？豬排買回家 半夜竟成「夜明豬」
2016-12-28 14:37
中國一名婦人在當地的市場買了約2.5公斤的排骨肉，不料凌晨婦人起床經過時，發現桌子上一片藍光。（圖擷自《錦陽新聞網》）
〔即時新聞／綜合報導〕買回來的豬肉在夜裡發出藍光？中國四川一名婦人在當地肉攤買了一塊排骨回家，不料晚上竟發現豬肉發出藍光，嚇了婦人一大跳，婦人向肉攤反應，但肉販卻拒絕承認豬肉是從其攤位所售出。
根據《錦陽新聞網》報導，一名四川錦陽婦人在當地的市場買了約2.5公斤的排骨肉，買回家後將肉醃製風乾後放在桌上，不料凌晨婦人起床經過時，發現桌子上一片藍光，嚇了她一大跳，於是向肉販反映，但肉販卻堅稱沒賣這種豬肉，拒絕處理；婦人女兒不滿表示；「都年底了，市場豬肉需求量大」，認為相關部門應該仔細調查豬肉發光的原因及是否能食用，並提供相關辨別方法，讓消費者放心。
近年來，中國時常傳出購買到「藍光豬肉」、「夜明豬肉」的新聞，相關部門表示，儘管目前還不清楚豬肉發光的具體原因，但懷疑可能是生豬在飼養環節被餵食過量含磷飼料，導致豬體內磷含量超標，以致會發藍光，將進一步跟進檢驗結果，並提醒民眾如果發現這些會發光的豬肉，請不要食用。
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