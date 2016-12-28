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這總統上法庭公然放A片 嗯啊聲浪讓全場笑翻

莫拉萊斯已做3任總統，但他不顧反彈名義，預定2019年爭取4連任。（路透）

2016-12-28  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕現年57歲的玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales），日前出席一場法庭審判，嚴肅的法庭突然傳出一陣「嗯嗯啊啊...」的叫聲，讓在場與會人士十分錯愕，沒想到竟是莫拉萊斯在法庭上用手機看A片、忘記將手機關靜音所致。

綜合外媒報導，當時莫拉萊斯正在參加一場法庭審判，現場的法官正在宣讀相關事項，莫拉萊斯則坐在台下，就在法官講話的同時，現場突然傳出一陣響徹雲霄的「叫床聲」，讓全場與會人士都十分錯愕。

此時莫拉萊斯也嚇了一跳，拿在手上的手機還不小心掉地上，結果「叫床聲」的真相揭曉，原來是因為莫拉萊斯在法庭上看A片卻忘記將手機關靜音，A片中的「叫床聲」就直接充斥整個法庭，事後莫拉萊斯撿起手機、回位子坐好，在場人士都哄堂大笑。

相關影音連結：

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  • 莫拉萊斯在法庭上用手機看A片卻忘記將手機靜音，讓全場與會人士笑翻。（圖擷取自YouTube）

    莫拉萊斯在法庭上用手機看A片卻忘記將手機靜音，讓全場與會人士笑翻。（圖擷取自YouTube）

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相關關鍵字： A片 玻利維亞 玻利維亞總統
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