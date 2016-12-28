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示警川普？ 國台辦重彈老調：台灣問題是中國內政

中國國台辦發言人安峰山重申台灣問題是中國的內政，希望美國恪守一中原則。（美聯社）

2016-12-28  12:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）的幕僚日前表示，絕不會坐視中國在任何情況下對台動武，中國國台辦發言人安峰山今日回應相關問題表示，台灣問題是中國的內政，希望美國恪守一中原則。

根據《中新網》報導，中國國台辦今（28日）早舉行例行記者會，有記者提及，美國前國會議長、川普重要幕僚日前表示，美國不鼓勵台灣獨立，但絕不會坐視中國在任何情況下對台動武，有輿論認為，這說法表示美國不支持台灣獨立，但並沒有「反對」台灣獨立，這個言論挑戰了中國《反分裂國家法》，詢問國台辦有何回應？

安峰山表示，台灣問題是中國的內政，也是中美關係最敏感、最複雜的問題，中國希望美國方面能夠恪守一中原則和中美三個公報，慎重處理台灣問題。

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2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
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