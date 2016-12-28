約不到砲就讓她死！女大生拒做愛被網友溶屍

2016-12-28 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥1名女子因拒絕與男網友做愛，慘遭對方用強酸殺害，目前男子已被警方逮捕。

根據外媒報導，26歲伊芭拉（Francia Ruth Ibarra）透過交友APP，認識1名26歲的男子芭卡內格拉（Emmanuel Delani Valdez Bocanegra），兩人約出來見面後，因伊芭拉拒絕與芭卡內格拉做愛，慘被用強酸溶屍。

報導指出，伊芭拉於本月初失蹤，警方調查發現，芭卡內格拉的陽台上有件黑色塑膠袋，打開後赫見人體骨骸，經過DNA比對後，證實是伊芭拉的屍體；此外，警方也在遺骸旁發現溶屍用的鹽酸。