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吃下整隻耶誕火雞 狗狗肚子大到動彈不得

巴布在吃完整隻火雞過後，就癱倒在地上動彈不得。（圖擷取自太陽報）

2016-12-28  12:01

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節大餐上，烤火雞是不可缺少的菜色。但在英國有隻貪心的狗，竟然偷吃主人要在耶誕大餐上享用的火雞，而這隻狗在吃完整隻火雞過後，就癱倒在地上動彈不得，狗狗肚子腫脹的照片被主人放到推特上後，引起網友迴響，覺得這隻狗實在太可愛。

綜合媒體報導，5歲的狗狗布巴（Bubba）在平安夜當晚偷溜進廚房，將主人巴瑞特（David Barrett）準備要在耶誕餐上3人份烤火雞吃掉，僅剩一片雞胸肉。巴瑞特本來沒有發現火雞被布巴偷吃，直到看到躺在地上動彈不得的布巴才得知。後來巴瑞特向姑姑要到火雞，才能圓滿享受耶誕餐。

巴瑞特表示，布巴不會受到任何懲罰，只會嚴格限制牠在新年的飲食。照片上傳推特後，已經有2.4萬人按讚和約1萬人分享。

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  • 巴布將3人份烤火雞吃掉，僅剩一片雞胸肉。（圖擷取自太陽報）

    巴布將3人份烤火雞吃掉，僅剩一片雞胸肉。（圖擷取自太陽報）

  • 巴布原本的模樣。（圖擷取自太陽報）

    巴布原本的模樣。（圖擷取自太陽報）

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