醫師一個失誤 割包皮變割陰莖...
2016-12-28 11:05
〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡日前發生一起醫療意外，一名10歲男孩在診所進行割包皮手術，沒想到醫師一個失誤竟將男孩的包皮與龜頭一起割掉，男孩隨即被送往吉隆坡醫院、縫合龜頭，最後雖成功接回，但也為男孩留下陰影。
綜合外媒報導，男孩在12月20日在吉隆坡一處診所中進行割包皮雷射手術，不過醫師卻不慎將男孩的龜頭連同包皮一起割下，男孩隨即被轉診至吉隆坡醫院，進行龜頭縫合手術，男孩的父親聽從醫師建議，報警處理。
警方調查，此次進行雷射手術的醫師從位於巴基斯坦首都喀拉蚩的醫科大學畢業，行醫20餘年，但他開設診所15年卻尚未在馬國衛生當局中註冊，如同密醫，該名醫師也坦承在手術中發生失誤。
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