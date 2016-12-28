美媒爆中國支持沖繩獨立 企圖分化日本

圖為位於沖繩的美國普天間海軍陸戰隊航空基地。（資料照，美聯社）

2016-12-28 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕沖繩獨立運動最近有新發展，傳中國企圖分化日本，暗中支持沖繩獨立運動。日本公安調查廳發表報告表示，有中國的大學與智庫，在背後支持沖繩獨立組織，並與他們建聯繫，試圖分裂日本的民意。

根據美國《彭博》報導，日本公安調查廳報告稱，中國希望透過與沖繩獨立分子加深關係，動搖民意引發日本的分裂，並將輿論導向對中國有利的一方。調查廳說，中國《環球時報》在8月12日的一篇評論中提到，認為中國應用古名「琉球」來稱呼沖繩，因為使用「沖繩」的稱呼就等於承認日本的主權。

報導提到，駐日美軍有7成在沖繩，但有140萬的當地民眾對其感到不滿。雖然近年沖繩與日本政府關係緊張，但是當地的獨立運動仍無進展。據日本《琉球新報》2015年5月的民調顯示，有三分之二的人支持保持現狀，有21%的人更想作為自治區存在於日本，只有8%的人支持獨立。