美媒爆中國支持沖繩獨立 企圖分化日本
2016-12-28 11:13
圖為位於沖繩的美國普天間海軍陸戰隊航空基地。（資料照，美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕沖繩獨立運動最近有新發展，傳中國企圖分化日本，暗中支持沖繩獨立運動。日本公安調查廳發表報告表示，有中國的大學與智庫，在背後支持沖繩獨立組織，並與他們建聯繫，試圖分裂日本的民意。
根據美國《彭博》報導，日本公安調查廳報告稱，中國希望透過與沖繩獨立分子加深關係，動搖民意引發日本的分裂，並將輿論導向對中國有利的一方。調查廳說，中國《環球時報》在8月12日的一篇評論中提到，認為中國應用古名「琉球」來稱呼沖繩，因為使用「沖繩」的稱呼就等於承認日本的主權。
報導提到，駐日美軍有7成在沖繩，但有140萬的當地民眾對其感到不滿。雖然近年沖繩與日本政府關係緊張，但是當地的獨立運動仍無進展。據日本《琉球新報》2015年5月的民調顯示，有三分之二的人支持保持現狀，有21%的人更想作為自治區存在於日本，只有8%的人支持獨立。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （更新）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 懷孕或提前退休？塞爾維亞美女伊凡即將宣佈答案
- 方文琳當10年失婚媽 享受「單身才自由」
- 歐股收高
- 抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
- 國體法修法內容草率 綠委批：體育署在打假球
- TSUTAYA BOOKSTORE信義店 明年1月24日開幕
- 越南產能擴增 遠東新Q4EPS估0.5元
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 三級棒球奪冠 經典賽倒數 綠委質疑：台灣體育「小時了了」？
- 〈愛の相親事件簿〉生育壓力壓垮幸福婚姻
- 集集環鎮巴士 彩繪石虎上身
- 搶劫江蕙匪好色 週刊爆：警偽裝「外送茶」逮人
- 區間盤整 新台幣午盤小貶暫收32.289元
- 教育處長林明裕 將接任副縣長
- 傳中國抵制中華台北 柯也搖頭
- 張小月：台灣與梵蒂岡關係穩定
- 週刊爆有人輸到愛滋血 疾管署駁斥：沒這回事
- 高雄春節禁挖道路 明年1月25日至2月11日
- 當車手被抓 獨子與爸媽上吊3死
- 元旦連假疏運 國道客運直達宜蘭景點
- 糾正看病不排隊被砍3刀 網上PO砍殺過程
- 恭喜！于冠華梅開二度 耶誕節登記結婚
- 蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃
- 職棒球員工會慈善高爾夫賽 眾球星共襄盛舉
- 長者年菜、寒士圍爐 社福團體急
- 雜草叢生、路燈失明 六星級新都生態公園掉漆
- 邀畫家改造 大墩文化中心廁所飄「藝」味
- 宮廟委員約談判 男槍擊被起訴
- 成交量萎縮 全球皆然 上海劇減近七成最慘
- 陳玉勳被問《健忘村》遭抵制 李烈機智解圍
- 「10下就好」神棍騙人妻淪性奴
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
- 日職》岱桑今開台北場記者會 巨人準備這項大驚喜
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 拍扁麵包師新店今開張 店名取為「新南珦」
- 南方澳船舶岸上修復專區 擬設南興碼頭
- 康寧鍋具4折起 BergHOFF加購優惠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美媒爆中國支持沖繩獨立 企圖分化日本
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分