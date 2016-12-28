洗腦7歲女兒當自殺炸彈客 聖戰狠父遭擊斃
2016-12-28 10:27
聖戰主義者洗腦自己的女兒，指稱自殺攻擊能上天堂。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕日前網路上流傳一位聖戰主義者將自己的親生女兒洗腦去當人肉炸彈，並在影片中吻別她們的影片，這名狠心送女兒去執行自殺式襲擊任務的父親，據傳已經遭到擊斃。
根據《每日郵報》（DailyMail）報導，《今日俄羅斯》駐中東記者費倫（Lizzie Phelan）在推特上傳了一張照片，文中表示上週送女兒去執行自殺式襲擊任務的尼姆爾（Abu Nimr）已經死亡，照片中一位疑似尼姆爾男子，裹白布躺在棺材中；敘利亞人權觀察站稱，尼姆爾25日於大馬士革郊區遭到擊斃。
日前一段影片在網路上流傳，尼姆爾問他的女兒今天要做什麼？女兒回答要在大馬士革進行自殺炸彈攻擊，他更洗腦女兒說：「妳不會害怕，因為妳要去天堂，對嗎？」女而點頭說「對」。
隨後這名年僅7歲的女童身穿炸彈背心走進敘利亞大馬士革警局，接著由遠方遙控引爆，女童當場身亡，並造成3名警員受傷。
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