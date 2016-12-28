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遼寧號動向受關注 美方：若在公海就有航行自由

2016-12-28  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國「遼寧號」航母編隊日前貼近台灣東南海域航行，引發國內外議論紛紛，不過針對「遼寧號」航行一事，國務院副發言人唐納（Mark Toner）表示，若「遼寧號」航行於公海，就擁有航行自由，這項標準適用於包括中國在內的所有國家。

根據《中央社》報導，唐納在美國時間27日下午的每日新聞簡報會上被記者問到：「美方是否注意到遼寧號演訓？對此有何看法？」唐納表示，美國有注意到「遼寧號」在西太平洋航行的報導，但對此沒有任何特定評論，而美方承認，按照國際法，所有國家都有海空航行與飛越自由及合法使用權，這都應受保障。

隨後記者追問：「中方執行的任務鄰近日本與台灣，美方是否認為此時是執行航行自由的適當時機？」唐納則回應，如同美國海軍也常在同樣海域執行任務，假如中方是在公海上，他們就有權航行，如果這準則適用於美國，同樣也適用於中國及其他國家。

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  • 國務院副發言人唐納表示，若「遼寧號」航行於公海，就擁有航行自由，這項標準適用於包括中國在內的所有國家。（中央社）

    國務院副發言人唐納表示，若「遼寧號」航行於公海，就擁有航行自由，這項標準適用於包括中國在內的所有國家。（中央社）

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