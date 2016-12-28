美前駐菲大使遭指控 密謀1年半推翻杜特蒂

美國前駐菲律賓大使高德柏格（圖左）曾經有推翻菲律賓總統杜特蒂（圖右）的計畫，還將這份計畫呈報給美國國務院。（資料照，法新社）

2016-12-28 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓媒體報導稱，有消息人士透露，美國前駐菲律賓大使高德柏格（Philip Goldberg）曾經有推翻菲律賓總統杜特蒂的計畫，還將這份計畫呈報給美國國務院。

27日菲律賓《馬尼拉時報》報導，有消息人士獲得相關文件表示，高德柏格曾交給美國國務院一份計畫書，其中指出如何削弱杜特蒂政權，並且要在1年半內推翻杜特蒂。

計畫書指出，因杜特蒂習慣揶揄身邊的人，所以缺乏真正的朋友，建議給菲律賓以外的東盟國家軍事支援，利用各種手斷限制菲律賓與其他東盟國家貿易，要從軍事和經濟封鎖杜特蒂政府。

高德柏格建議，美國應支持菲律賓反對黨，宣揚杜特蒂未實現的承諾，分化杜特蒂的政治盟友，和讓媒體揭發杜特蒂的錯誤政策，在多方合作下推翻杜特蒂。但他也提醒美方，不要過於高調支持菲國反對陣營，以免暴露出其計畫。

美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）同日於《馬尼拉時報》發表聲明，指有關計畫不存在，而且美國尊重菲律賓主權和菲律賓人民的選擇。菲律賓眾議長阿爾瓦雷斯（Pantaleon Alvarez）27日公開呼籲國會進行調查此事。