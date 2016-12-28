赴珍珠港悼念亡魂 安倍：絕不能重演戰爭！
2016-12-28 09:48
安倍晉三和歐巴馬一同前往位於珍珠港的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館悼念，安倍晉三也是首位探訪亞利桑那號戰艦紀念館的首相。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三和美國總統歐巴馬在當地時間27日一同前往位於珍珠港的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），向珍珠港事件死者獻花致意，安倍晉三也是首位探訪亞利桑那號戰艦紀念館的首相。
綜合外媒報導，安倍晉三與歐巴馬在紀念館中刻有當時亞利桑那號陣亡官兵姓名的紀念牆前獻花悼念，並將花瓣灑入海中，隨後安倍晉三在紀念館外慰問珍珠港事件倖存老兵，並發表演說，他強調：「我們絕不能重演戰爭的恐怖，這是我們日本人民做出的鄭重誓言。對在亞利桑那號戰艦長眠的軍人亡魂，對美國人民、對世界所有的人，這是我以日本首相做出的鄭重誓言。」
安倍晉三表示，悼念珍珠港是一個「和解的象徵」，希望日本的孩子以及美國的孩子，在世界各地的人們都可以繼續理解，珍珠港做為「和解」的象徵意義，強調自己未來將繼續努力，使這個願望可以成真。不過如預期所料，安倍晉三並未針對珍珠港事件道歉。
歐巴馬則是讚許美日兩國邦誼「更加鞏固」，表示美日兩國選擇了友誼、和平，這幾十年來，美日同盟讓兩國更加成功，美日聯盟不只是有著共同目標，更是基於擁有相同的價值觀，歐巴馬強調：「同盟從未如此強大過。」並告訴安倍：「一國的品格固然在戰爭受到考驗，卻是在和平被定義。」
安倍晉三與歐巴馬將花瓣灑入海中。（美聯社）
安倍晉三慰問珍珠港事件倖存老兵。（路透）
安倍晉三強調：「我們絕不能重演戰爭的恐怖，這是我以日本首相做出的鄭重誓言。」（美聯社）
歐巴馬讚許美日兩國邦誼「更加鞏固」。（美聯社）
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