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中國向梵蒂岡呼籲：要採取靈活務實態度

2016-12-28  09:30

〔即時新聞／綜合報導〕中梵建交已進入尾聲，還是教廷仍有遲疑？中國昨日向梵蒂岡喊話，希望能梵蒂岡能夠「靈活務實」。

綜合外媒報導，中國天主教昨日在北京舉辦第9次全國代表會議，中國宗教局局長王作安在開幕發表談話時，向梵蒂岡呼籲，希望梵蒂岡能採取更加「靈活務實」的態度，用「實際行動」為改善關係創造有利條件。

王作安表示，中國願意在相關原則基礎上與梵蒂岡進行「建設性對話」，希望中梵之間能縮小分歧、增強共識和改善關係。

日前《法廣》報導，中梵建交已進入尾聲，針對關鍵的主教任命權，雙方可能採取越南模式，即人選由中國先預定，表面上再由教廷任命主教。對於中梵建交傳聞，外交部長李大維認為，這是了無新意、炒冷飯的報導。

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  • 中國昨向希望梵蒂岡呼籲，要採取更加「靈活務實」的態度，用「實際行動」為改善關係創造有利條件。（美聯社）

    中國昨向希望梵蒂岡呼籲，要採取更加「靈活務實」的態度，用「實際行動」為改善關係創造有利條件。（美聯社）

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