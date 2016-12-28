中國3駭客入侵美律師事務所 內線交易獲利上億

2016-12-28 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕3名中國涉嫌入侵美國律師事務所的電腦和伺服器，並利用竊取的資料進行內線交易，獲利超過400萬美元（約新台幣1.3億元），其中1人已在香港被逮捕，將引渡到美國受審。

綜合媒體報導，根據美國檢察官巴拉拉（Preet Bharara）表示，遭起訴的3名中國人，分別是26歲的澳門人洪艾（Iat Hong，音譯）、30歲長沙人江博（Bo Zheng，音譯），和30歲杭清（Chin Hung，音譯）。3人從2014年4月到2015年底，透過入侵負責併購交易的律師事務所電子信箱，獲得內線消息，涉及至少5家企業的股票交易，包括世界知名半導體公司英特爾（Intel Corp）、商業服務公司Pitney Bowes和製藥商Intermune等。

美國聯邦調查機構正在調查Cravath Swaine & Moore LLP和Weil Gotshal & Manges LLP律師事務所的駭客入侵事件，這2家律師事務所為華爾街銀行與財富500強公司代理所有法律事務，包括訴訟案件與規模數10億美元的併購談判。美國檢察官巴拉拉表示，由於這些公司掌握有價值的資料，所以被駭客鎖定。