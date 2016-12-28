菲國偵破史上最大毒品案 查獲39億重1公噸冰毒
2016-12-28 08:04
菲國警方本月破獲一起中國販毒集團，前後共搜出將近1公噸重的冰毒，價值約1.2億美元。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓偵破史上最大宗毒品案件，有外媒報導指出，菲國警方本月破獲一起中國販毒集團，前後共搜出將近1公噸重的冰毒（methamphetamines），價值約1.2億美元（約台幣39億元）。
綜合外媒報導，菲國司法單位指出，近來接獲有關中國販毒集團在製毒的情報後，便於上週五在首都馬尼拉仙範市（San Juan City）一處社區民宅，當場查獲560公斤重的冰毒，價值約6千7百萬美元（約台幣22億元）。
且司法單位在這個月執行多次緝捕行動後，前後總共起出近1公噸重的冰毒，總價值約1.2億美元，並且逮捕10人，其中包括3名中國籍疑犯，分別是44歲吳姓、施姓及48歲姓陳男子。
菲國司法官員Vitaliano Aguirre表示，這不僅是今年來破獲的最大宗毒品案件，更是菲律賓史上最大。另外，菲律賓毒品管制局的數據顯示，今年前11個月，菲國警方查獲的冰毒總量為1.5噸，是去年全年查獲量的2.5倍。
總統杜特蒂於昨天（27日）提到上週五被捕的毒販時，他氣憤說到，如果他當時在現場，會自己親手開槍殺掉他們。
司法單位在這個月執行多次緝捕行動後，前後逮捕10人，其中包括3名中國籍疑犯。（美聯社）
菲國司法單位於上週五查獲560公斤重的冰毒，價值約6千7百萬美元。（美聯社）
菲律賓毒品管制局的數據顯示，今年前11個月，菲國警方查獲的冰毒總量為1.5噸，是去年全年查獲量的2.5倍。（美聯社）
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