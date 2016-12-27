超狂體驗！秘魯「人腦博物館」開放摸頭蓋骨

芮瓦絲會精心挑選出有趣的「大腦」加入館藏。（法新社）

2016-12-27 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕博物館千奇百種，沒想到秘魯一間醫院裡竟擁有大量「人腦館藏」而成了另類的「人腦博物館」，並推出超狂「摸頭蓋骨」體驗，希望民眾能認識、感受到大腦的奧妙。

據《新海峽時報》（New Straits Times）報導，這座「人腦博物館」位於秘魯利馬逾300年歷史的神聖主教聖里彪醫院（Santo Toribio de Mogrovejo Hospital）裡，多年來收藏了許多病變和健康大腦標本，累計已收藏了2912顆，且有300顆「大腦」固定展示，對外開放給民眾參觀，每年都吸引了約2萬人前往參觀。

神經病理學家芮瓦絲（Diana Rivas）負責操刀，解剖這些大腦，並挑選出有趣的「大腦」加入館藏。

「人腦博物館」也推出「摸頭蓋骨」體驗活動，讓民眾看見豐富的人腦館藏外，更能透過實際碰觸來感受人類顱骨的複雜結構。

秘魯「人腦博物館」的館藏。（法新社）

秘魯「人腦博物館」的館藏。（法新社）

秘魯「人腦博物館」的館藏。（法新社）