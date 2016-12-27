安倍赴珍珠港悼念 日民團要求向亞洲受害者道歉

日本首相安倍晉三在美軍國家太平洋軍人公墓悼念。（美聯社）

2016-12-27 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三28日將赴美國夏威夷珍珠港悼念二戰罹難者，日本民間團體「村山首相談話繼承發展之會」27日發表聲明，要求安倍向亞洲各地的受害者道歉。

日本《共同社》報導，該團體27日在東京永田町舉行記者會並發表聲明，「在亞洲各地獻花、向倖存的受害者道歉，這是安倍首相現在起就應該著手去做的」。

琉球大學名譽教授高島伸欣說，日方對侵略亞洲各國表示負責的舉動並不足夠，希望安倍能展現行動力，例如在回程順便前往新加坡，到哀悼遭屠殺平民的紀念碑獻花等。

惠泉女學園大學名譽教授內海愛子也說，日本政府向歐美戰俘道歉等行為，希望當局也對亞洲受害者有同樣的舉動。

一橋大學名譽教授田中宏則談到今年5月美國總統歐巴馬曾與廣島核爆受害者見面一事，指出加害方的負責人與親身經歷者會面相當重要，提出安倍是否該訪韓與慰安婦交談。

1995年，時任日相的村山富市曾於日本二戰投降50週年時，發表談話承認日本藉由殖民統治和侵略，對許多國家造成重大傷害，特別是亞洲國家。其被稱為「村山談話」。