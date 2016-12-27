辛巴威第一夫人 賣小象給中國抵債

2016-12-27 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威第一夫人格蕾絲（Grace Mugabe）被爆出將小象、獅子等動物賣到中國，來償還辛巴威的債務。

綜合媒體報導，辛巴威因採購軍服、軍靴欠下大筆債務，格蕾絲主導將35頭小象、8隻獅子、12隻土狼和1隻長頸鹿賣到中國來抵債，這批動物經莫斯科運到上海，最後送到廣州的動物園。一隻小象估計價值4萬至6萬美元（約129萬至193萬台幣）。

辛巴威國家公園管理人員表示，是因為國內缺乏水源照顧野生動物，才會轉送到國外減輕國家公園的負擔。但動保人士則認為這只是出口動物的藉口，更質疑賣掉動物的錢有多少會用在人民身上？質疑此舉是在竊取未來人民的天然資源。