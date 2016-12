獵豹告急！ 美國研究：全球只剩7100隻

2016-12-27 23:11

〔即時新聞/綜合報導〕面對環境變遷與人類的貪婪,很多動物的數量都開始在下降。最近美國一項研究更發現,現在全球只剩下7100隻獵豹。

綜合報導指出,美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)刊載的一項研究指出,現在全球獵豹數量只剩下7100隻。而獵豹數量減少的原因是牠們分布太廣,距離自然保護區太遠。有77%的獵豹棲息地都在國家公園、自然保留區之外,這些獵豹因此需要和人類競爭資源。

此外,很多人會捕捉幼小的獵豹,將牠們以一隻約1萬美金(約32萬元新台幣)的價格賣到黑市。獵豹保護基金會(Cheetah Conservation Fund)過去就發現,在10年內有1200隻獵豹被從非洲走私出去,但其中卻有85%的小獵豹在走私過程中就死了。

參與研究的金博士(Kim Young-Overton)就說,如果我們要避免獵豹永遠絕種,就應該要有更完整的獵豹保育地圖,並將保護區內外的獵豹棲地都納入。