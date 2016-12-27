獵豹告急！ 美國研究：全球只剩7100隻

2016-12-27 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕面對環境變遷與人類的貪婪，很多動物的數量都開始在下降。最近美國一項研究更發現，現在全球只剩下7100隻獵豹。

綜合報導指出，美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）刊載的一項研究指出，現在全球獵豹數量只剩下7100隻。而獵豹數量減少的原因是牠們分布太廣，距離自然保護區太遠。有77%的獵豹棲息地都在國家公園、自然保留區之外，這些獵豹因此需要和人類競爭資源。

此外，很多人會捕捉幼小的獵豹，將牠們以一隻約1萬美金（約32萬元新台幣）的價格賣到黑市。獵豹保護基金會（Cheetah Conservation Fund）過去就發現，在10年內有1200隻獵豹被從非洲走私出去，但其中卻有85%的小獵豹在走私過程中就死了。

參與研究的金博士（Kim Young-Overton）就說，如果我們要避免獵豹永遠絕種，就應該要有更完整的獵豹保育地圖，並將保護區內外的獵豹棲地都納入。