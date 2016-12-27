這警察好奇怪...不罰超速還幫他打領帶

2016-12-27 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕開車超速不但危險，還會遭警察取締開罰，不過在國外卻發生一起超速違規，警方攔查後卻沒有開罰的特例。

綜合外媒報導，美國威斯康辛州（State of Wisconsin）一名大學生特雷弗（Trevor Keeney）日前開車超速，遭員警馬丁（Martin Folczyk）攔下，特雷弗向警員解釋，因等等馬上有個演講，但自己卻不會繫領帶，只好趕緊去找朋友幫忙。馬丁聽了之後，先是請特雷弗拿出駕照與證件，接著便親自幫該名男大生打好領帶。

事後警方並沒有對特雷弗開罰，而是給了一個口頭警告，並叫男大生演獎結束後到警局一趟，他將教男子如何打領帶。特雷弗表示，「我和他見了30分鐘，他還教我打領帶，真的太酷了！」。

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