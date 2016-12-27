迎接農曆雞年 山西廣場驚現「川普雞」
2016-12-27 22:30
中國山西省一廣場豎立了一座外型酷似美國準總統川普的雞雕像，頗有中西合璧之意。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕明年為農曆雞年，華人社會也陸續為年節進行相關準備，中國山西省一廣場豎立了一座外型酷似美國準總統川普的雞雕像，頗有中西合璧之意。
綜合媒體報導，山西省太原北美新天地N1廣場出現一個金髮公雞，髮型酷似川普，雕像設計師也指出，該雕像的確是模仿川普，整個公雞像豎立起來的雞蛋，有雞年聚財生財的寓意。
巨型川普雞亮相街頭吸引不少路人關注，紛紛拍照留念，民眾表示，川普雞「飄揚過海」到中國迎接農曆雞年，有中西合璧之意。網友則指出這是諷刺川普、有川普是雞的寓意，還有網友模擬川普的反應，「我這就去發推特！！！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
- 大台南優良駕駛表揚 十八人獲獎
- 改革問政品質 高市議會新增隨選視訊規劃等預算
- 「妳內褲還不錯看！」 老師性騷 解聘有理
- 點到「葷香」會造業？業者：市面上都是素的
- 老舊社區都更 立專法添誘因
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 建仔最快下週返美 續戰大聯盟機會濃
- iPhone明年大改版 臻鼎受惠
- 遼寧艦貼近我海域 軍方全程監偵
- 少子化衝擊 明年大專減招近萬人
- 迎戰2017╱中信史耐德 戰績壓力飆破表
- 向黨中央開戰 黃復興併選案才是關鍵
- 富產險獨董 李中彥15萬入袋
- 崙坪客家地景公園 明年動工
- 南庄推深度遊 要對遊客再教育
- 毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返
- 這個弱視媽 月領2萬8補助 擁百萬專戶
- 水原希子&野村周平 耶誕PO照認愛
- 遭前夫女友嗆 PO臉書挨告
- 耶誕夜豪哥喊寂寞…一個人晚餐
- 厄文「絕殺」勇士 最嗨耶誕大戰
- 受邀任西班牙藝術節評審 吳天章台客美學發聲
- 禽蛋一次性包材 先查盤商
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 農委會主委訪農友 籲多種雜糧
- 上月喪子 窮苦老夫婦 遭酒駕奪命
- 蛋洗勞動部 工運帶頭者不起訴
- 海報展分享故事／癌末病患器捐 醫師感動落淚
- 看國際絕景「高美濕地」 公車得等2小時
- 竹市》聚會共同記憶 老店「大茶壺」燒毀
- 空中起酒瘋 嗆空姐還動手推
- 為一箱桌球報警 家長投訴校方嚇壞小學生
- 威脅店員撕筆錄 悍婦偷竊「1罪變3罪」
- 吸金潛逃 鼎立秦庠鈺再判3年10月
- 大陸冷氣團影響至周四 周五起逐漸回溫
- 遵醫囑用類固醇 不怕月亮臉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：迎接農曆雞年 山西廣場驚現「川普雞」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分