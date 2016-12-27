迎接農曆雞年 山西廣場驚現「川普雞」

中國山西省一廣場豎立了一座外型酷似美國準總統川普的雞雕像，頗有中西合璧之意。（圖擷取自微博）

2016-12-27 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕明年為農曆雞年，華人社會也陸續為年節進行相關準備，中國山西省一廣場豎立了一座外型酷似美國準總統川普的雞雕像，頗有中西合璧之意。

綜合媒體報導，山西省太原北美新天地N1廣場出現一個金髮公雞，髮型酷似川普，雕像設計師也指出，該雕像的確是模仿川普，整個公雞像豎立起來的雞蛋，有雞年聚財生財的寓意。

巨型川普雞亮相街頭吸引不少路人關注，紛紛拍照留念，民眾表示，川普雞「飄揚過海」到中國迎接農曆雞年，有中西合璧之意。網友則指出這是諷刺川普、有川普是雞的寓意，還有網友模擬川普的反應，「我這就去發推特！！！」