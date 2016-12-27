| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
越夜越冷 淡水今晚10.9度創入冬紀錄 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

迎接農曆雞年 山西廣場驚現「川普雞」

中國山西省一廣場豎立了一座外型酷似美國準總統川普的雞雕像，頗有中西合璧之意。（圖擷取自微博）

2016-12-27  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕明年為農曆雞年，華人社會也陸續為年節進行相關準備，中國山西省一廣場豎立了一座外型酷似美國準總統川普的雞雕像，頗有中西合璧之意。

綜合媒體報導，山西省太原北美新天地N1廣場出現一個金髮公雞，髮型酷似川普，雕像設計師也指出，該雕像的確是模仿川普，整個公雞像豎立起來的雞蛋，有雞年聚財生財的寓意。

巨型川普雞亮相街頭吸引不少路人關注，紛紛拍照留念，民眾表示，川普雞「飄揚過海」到中國迎接農曆雞年，有中西合璧之意。網友則指出這是諷刺川普、有川普是雞的寓意，還有網友模擬川普的反應，「我這就去發推特！！！」

廣告
  • 山西省太原北美新天地N1廣場出現一個金髮公雞，髮型酷似川普。（圖擷取自微博）

    山西省太原北美新天地N1廣場出現一個金髮公雞，髮型酷似川普。（圖擷取自微博）

  • 雕像設計師指出，該雕像的確是模仿川普。（圖擷取自微博）

    雕像設計師指出，該雕像的確是模仿川普。（圖擷取自微博）

  • 整個公雞像豎立起來的雞蛋，有雞年聚財生財的寓意。。（圖擷取自微博）

    整個公雞像豎立起來的雞蛋，有雞年聚財生財的寓意。。（圖擷取自微博）

  • 網友指出這是諷刺川普、有川普是雞的寓意。（圖擷取自微博）

    網友指出這是諷刺川普、有川普是雞的寓意。（圖擷取自微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 川普 川普雞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：迎接農曆雞年 山西廣場驚現「川普雞」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.