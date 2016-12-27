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紐約飛巴黎突降愛爾蘭 原因是...廁所壞了

2016-12-27  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕一架從紐約飛往巴黎的班機突然降落到愛爾蘭，原因是機上廁所壞了，又有一名乘客有「迫切需要」。

綜合外媒報導，開放天空航空（OpenSkies）一架波音767班機載有172名乘客，在紐約飛往巴黎途中，機上廁所突然壞了，導致後面剩下90分鐘旅程無法使用。

恰巧機上一名乘客極需使用廁所，於是班機在26日上午7時30分，降落到愛爾蘭香農機場（Shannon Airport），讓乘客下機使用廁所，並趁機修理機上廁所，停留2小時後再次起飛，到達巴黎。

開放天空的母公司英國航空（British Airways）表示，對中途降落造成的任何不便感到抱歉，但安全是其最高原則。

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  • 一架從紐約飛往巴黎的班機突然降落到愛爾蘭香農機場，原因是機上廁所壞了，又有一名乘客有「迫切需要」。（圖取自香農機場官網）

    一架從紐約飛往巴黎的班機突然降落到愛爾蘭香農機場，原因是機上廁所壞了，又有一名乘客有「迫切需要」。（圖取自香農機場官網）

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