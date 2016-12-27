印度雙客機險對撞 兩家航空公司都自認沒錯

2016-12-27 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕稍早果阿國際機場才發生客機滑出跑道撞毀事件，印度新德里機場更接著發生2架民航機疑似與塔台溝通不當，險發生對撞事故。

根據《新德里電視台》（NDTV）報導，印度一架載有160名乘客的廉價航空靛藍航空（IndiGo）班機，在上午從印度北部（Uttar Pradesh）首都勒克瑙（Lucknow）飛抵新德里機場，接著在塔台指示下於跑道滑行，沒想到滑行到一半突然發現竟然有另架客機朝著它衝過來。

而這架迎面而來的客機則是印度另一家廉價航空香料航空（SpiceJet）的班機，此班機載有187名乘客，且正在機場跑道中滑行準備起飛，前往印度中部大城海得拉巴市（Hyderabad）。

經初步調查後，造成雙機險互撞事故的主要原因疑似是因為飛行員誤解塔台指令，但2家航空公司皆不承認是自家飛行員犯的錯誤，而印度民航局與安全監管單位也已對全案進行深入調查。

靛藍航空（IndiGo）發出聲明表示，飛行人員一切按照標準程序操作，並於發現異狀時緊急關閉引擎，並向塔台報告事發狀況。

而香料航空（SpiceJet）所發出的聲明則表示，事發航班一切遵循塔台指令，但飛行人員卻在飛機滑行準備起飛時，發現另架飛機竟然反方向的朝它前進，當下立即停止滑行，並通知塔台。