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嚇！澳洲漁夫釣到鯊魚 竟引出鱷魚…

2016-12-27  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕沒有很慘，只有更慘？澳洲一群漁夫到海邊釣魚，沒想到竟然釣起一隻小型鯊魚，但最令他們吃驚的是，後面竟跟著一隻潛伏已久的鱷魚，試圖「搶走」漁夫們手上的鯊魚。

《每日郵報》報導，澳洲北部一處岸邊，一群漁夫日前在釣魚時，卻意外釣起一隻體型較小的鯊魚，沒過多久，竟有一隻正在蠢蠢欲動的鱷魚浮出水面，虎視眈眈地朝向他們緩步走去，試圖「搶走」漁夫們手上的鯊魚。

眼看鱷魚漸漸逼近小鯊魚，其中一名漁民見狀，接著一個箭步，伸出釣竿狠狠地擊中鱷魚頭部，成功將鱷魚趕走，而鯊魚最後也安然無恙地被放回水中。

此段畫面被報導出來後，有外國網友就在下方留言戲稱，「可憐的鯊魚正面對兩個天敵」、「其實人類才是最兇猛的動物」。

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  • 澳洲一群漁夫意外釣起一隻鯊魚。（圖擷取自每日郵報）

    澳洲一群漁夫意外釣起一隻鯊魚。（圖擷取自每日郵報）

  • 沒想到後方竟有一隻鱷魚浮出水面，試圖「搶走」漁夫們手上的鯊魚。（圖擷取自每日郵報）

    沒想到後方竟有一隻鱷魚浮出水面，試圖「搶走」漁夫們手上的鯊魚。（圖擷取自每日郵報）

  • 其中一名漁民見狀，接著一個箭步，伸出釣竿狠狠地擊中鱷魚頭部，成功將鱷魚趕走。（圖擷取自每日郵報）

    其中一名漁民見狀，接著一個箭步，伸出釣竿狠狠地擊中鱷魚頭部，成功將鱷魚趕走。（圖擷取自每日郵報）

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