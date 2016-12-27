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阻止禽流感蔓延 日本撲殺9萬隻雞

日本熊本縣南關町（Nankan）的一處養雞場今天開始撲殺9.3萬隻雞，來防止禽流感疫情擴散。（法新社）

2016-12-27  22:11

〔即時新聞／綜合報導〕國際禽流感疫情緊繃，今年新型的H5N6高致病性禽流感已讓韓國緊急撲殺2600萬隻家禽，日本官方為了阻止H5型禽流感疫情在國內蔓延，也在今日撲殺了約9萬隻雞。

綜合媒體報導，11月在日本北部的青森縣（Aomori）爆發今年冬天第一起禽流感疫情，並在當時撲殺了約1.8萬隻鴨。

近日，日本西南部熊本縣（Kumamoto）南關町（Nankan）的一處養雞場也被驗出H5型禽流感病毒，為了防止疫情擴散，今天開始撲殺9.3萬隻雞，預計24小時內完成撲殺作業，並將在72小時內掩埋處理所有已撲殺的雞隻。

日本農業部表示，為阻止疫情蔓延，待今日撲殺作業完成後，今冬已累計撲殺107萬隻禽鳥。

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