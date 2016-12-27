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誤食含酒精耶誕蛋糕 宿醉小貓吊點滴萌翻網友

英國一隻小貓因為誤食含有酒精的蛋糕，隔天宿醉、還要掛點滴。（圖擷取自《鏡報》）

2016-12-27  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕現在正值許多國家的耶誕假期，很多人都會喝酒慶祝，不過英國一隻小貓卻因為誤食含有酒精的蛋糕，隔天因此宿醉、還要掛點滴。

綜合外媒報導，英國倫敦女子艾瑪（Emma Faunch）在結束耶誕假期後返家，卻發現家中養的貓咪蒙提（Monty）身體有些不適。艾瑪隨後發現，廚房裡的耶誕蛋糕被吃掉不少，原來就是蒙提吃的。由於這個耶誕蛋糕在製作過程中加了一整瓶的白蘭地，小貓蒙提因此宿醉。

艾瑪於是將蒙提帶到寵物醫院檢查，獸醫在檢查完小貓的腎臟後，幫牠吊點滴，盡快讓血液中的酒精排出。在檢查的隔天，小貓身體就已經康復，跟著艾瑪回家了。

許多網友看到小貓宿醉、吊點滴的照片都哈哈大笑，有人表示，「牠吊點滴好可愛。」、「很高興牠沒事...」、「我家的貓咪也曾誤喝過白蘭地，不過牠沒有醉到需要看病，可能是酒量比較好」

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