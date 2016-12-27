為名牌鞋 iPhone7 中國孽子嗆父逼下跪
2016-12-27 21:10
〔即時新聞／綜合報導〕中國網上近日瘋傳一段孽子污辱父親的影片，影片中這位16歲的少年先嫌棄父親買不起名牌鞋給他，又恐嚇父親如果2017年沒有看到iPhone7，就沒有他這個爹，最後更逼其父道歉下跪，父親唯唯諾諾認錯的樣子讓人看了十分揪心。
據《火龍果傳媒》報導，中國一名16歲少年，不滿父親的職業是一名快遞，開口便對父親大聲咆哮：「人家過節都是收快遞，你TMD往外送快遞，你可真行啊你，小時後不好好學習，長大當快遞，要多窩囊有多窩囊，我TMD怎麼有你這個爹，從小看到大，就你這個B樣，就知道你小時候啥樣。」
該名父親被兒子罵到一半接到客戶來電，兒子更加暴躁，從屋內扔出東西砸向父親的腳，並嗆父親：「你還好意思接電話？一輩子分不清輕重緩急！我問你錯沒！你錯沒！」大聲逼迫父親認錯，而該名父親也唯唯諾諾的說：「我錯了兒子」，最後應兒子要求下跪在地，影片一出，遭大批網友撻伐。
不少網友生氣表示：「寵豬舉灶，寵子不孝」、「當初應該射在馬桶裡」、「這是畜生吧？」、「狗東西」。
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