老人遭指控是巫師 眾目睽睽下被IS斬首

2016-12-27 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織「伊斯蘭國」（IS）手段兇殘，日前有一名老年囚犯被指控是巫師，所以他在人群面前遭到斬首，畫面相當血腥。

《每日郵報》報導，這段殘忍的處刑發生在敘利亞大馬士革附近的城鎮，由照片可見，廣場上人群圍著行刑場所，一名IS成員則是宣讀老人的罪名。

接著，老人被2個男性帶到木砧板上，劊子手開始實施斬首，整個過程均在公共場所進行，周邊有不少圍觀群眾。

報導指出，實施斬首的人屬於IS的附屬組織哈立德‧本‧瓦利德軍隊（Khalid Bin Al-Walid Army），此組織名稱來自對抗拜占庭帝國的伊斯蘭將領哈立德‧本‧瓦利德（Khalid Bin Al-Walid）。