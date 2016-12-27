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老人遭指控是巫師 眾目睽睽下被IS斬首

2016-12-27  22:41

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織「伊斯蘭國」（IS）手段兇殘，日前有一名老年囚犯被指控是巫師，所以他在人群面前遭到斬首，畫面相當血腥。

《每日郵報》報導，這段殘忍的處刑發生在敘利亞大馬士革附近的城鎮，由照片可見，廣場上人群圍著行刑場所，一名IS成員則是宣讀老人的罪名。

接著，老人被2個男性帶到木砧板上，劊子手開始實施斬首，整個過程均在公共場所進行，周邊有不少圍觀群眾。

報導指出，實施斬首的人屬於IS的附屬組織哈立德‧本‧瓦利德軍隊（Khalid Bin Al-Walid Army），此組織名稱來自對抗拜占庭帝國的伊斯蘭將領哈立德‧本‧瓦利德（Khalid Bin Al-Walid）。

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  • 留著薑黃色鬍子的IS成員宣讀老人的罪名。（圖擷取自每日郵報）

    留著薑黃色鬍子的IS成員宣讀老人的罪名。（圖擷取自每日郵報）

  • 老人之後在眾目睽睽之下被斬首。（圖擷取自每日郵報）

    老人之後在眾目睽睽之下被斬首。（圖擷取自每日郵報）

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