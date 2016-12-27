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恐怖組織柴油倒水庫 敘利亞首都斷水

敘利亞政府指出水源地遭恐怖組織傾倒柴油，造成用水嚴重受到汙染，居民無水可用。（資料照，路透）

2016-12-27  23:50

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革正面臨無水可用的窘境，政府指出水源地遭恐怖組織傾倒柴油，造成用水嚴重受到汙染，從23日起至今僅能從其他地區調水提供部分區域間歇性供水。

綜合外媒報導，敘利亞政府軍近日對敍國政府對巴拉達（Wadi Barada）拉達鎮進行攻擊，已造成不少平民喪生，如今傳出巴拉德與Ain al-Fijeh地區的水源地遭到恐怖組織灌入柴油，造成水質嚴重受到汙染，只能停止供水，但是否為伊斯蘭國（IS）所為尚未可知。

據悉大馬士革市區人口大約150萬，郊區則有350萬人居住，供水中斷後，造成民生極度不便。IS多次在敘利亞及伊拉克地區掌控水利設施，藉此控制戰事，但敘利亞政府軍則把此次汙染水源的矛頭指向反叛軍。水務局表示，斷水情形預計在幾天內得以解決。

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