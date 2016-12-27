英國昨天也有人扮納粹 外國網友反應卻是這樣
有人在派對上扮成納粹蓋世太保。（圖擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕之前台灣有高中生穿著納粹打扮，引來國內外的撻伐。不過昨天（26）是英國的節禮日（Boxing Day），有男子在慶祝派對上也穿著納粹軍服，但外國網友對於該男子服裝的討論度卻不高。
12月26日是英國的節禮日，很多人會在這天喝酒、開派對慶祝。英國媒體今天就整理出今年節禮日夜店派對上，一些特別顯眼的角色扮演。有人在派對上扮演成超級英雄蝙蝠俠、《七龍珠》角色孫悟空，甚至還有人穿成二戰德軍的蓋世太保（Gestapo），並在衣袖上掛著納粹符號的臂章。
由於很多人在派對上都喝了不少酒，因此也有許多失態的照片流出，有人醉倒在街上、有男女直接在路邊親熱、也有人在路旁尿尿。許多外國網友看到這些角色裝扮後都熱烈討論，有人直言，「這些人看起來玩得好開心。」、「在路邊尿尿？拜託，太噁了吧...」、「等不及看到這些人在跨年派對上酒醉後的照片了！」
值得注意的是，《每日郵報》將男子扮成納粹的細節寫進標題，但在100多條網友留言中，卻沒有太多人對扮演納粹的男子加以討論，多數網友反而對人們酒後失態的舉止更厭惡。
一名網友在留言中討論到扮演蓋世太保的男子，「英國人對於納粹的崇拜實在是病態。」但這則留言卻有31人喜歡、44人不喜歡，還被另一名網友反駁，「這哪裡是崇拜？」
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
一名網友在留言中討論到扮演蓋世太保的男子，「英國人對於納粹的崇拜實在是病態。」但這則留言卻有31人喜歡、44人不喜歡。（圖擷取自《每日郵報》）
有人扮演成水手。（圖擷取自《每日郵報》）
有人扮演成《七龍珠》角色孫悟空。（圖擷取自《每日郵報》）
有人扮演成蝙蝠俠。（圖擷取自《每日郵報》）
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