大阪環球影城門票明年2月漲價 連8年調升

大阪環球影城在今日宣布，將從明年2月8日起調漲票價。（彭博）

2016-12-27 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕大阪環球影城在今日宣布，將從明年2月8日起調漲票價，以成人1日票為例，將會從7400日圓（約新台幣2054元）調至7600日圓（約新台幣2110元），調漲後，環球影城的票價將會比東京迪士尼貴200日圓（約新台幣55元），而這也是大阪環球影城連續8年門票調漲。

《共同社》報導，除成人票漲價外，65歲以上的老年1日票也會從6650日圓（約新台幣1846元）漲到6830日圓（約新台幣1896元）；4到11歲的兒童1日票則是從4980日圓（約新台幣1382元），漲到5100日圓（約新台幣1416元）。

環球影城在2001年開業時，成人1日票的票價為5500日圓（約新台幣1527元），近年來隨著「哈利波特」等主題區開業等因素，園內設施推陳出新。營運公司表示，漲價也是在提升主題樂園滿意度的基礎上，要求顧客分擔一些成本。

另外，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋的成人1日票價均為7400日圓，在環球影城明年2月調漲後，環球影城的票價將會比東京迪士尼貴200日圓。