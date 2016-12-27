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印度客機引擎冒煙撞毀 造成12名乘客受傷

印度捷特航空（Jet Airways）在引擎冒煙後滑出跑道撞毀。（路透）

2016-12-27  20:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度一架波音737剛準備從果阿國際機場（Dabolim）準備起飛滑行時，引擎冒出濃煙並滑出跑道撞毀，造成12名乘客受傷，全案正在調查中。

根據《每日郵報》報導，捷特航空（Jet Airways）一架載有154名乘客及7名機組人員的波音737，清晨時從印度知名渡假勝地的果阿國際機場（Dabolim）準備起飛，飛機在跑道滑行時，機艙裡的乘客發現引擎冒出濃煙，隨後便滑出跑道撞毀，造成12名乘客受傷，而全機人員皆已緊急疏散。

捷特航空在發布的聲明中表示，正與民航局合作調查這起事故，並正在釐清事故原因中。

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  • 捷特這起事故造成12名乘客受傷。（路透）

    捷特這起事故造成12名乘客受傷。（路透）

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