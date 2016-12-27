47小時飛3.2萬公里 英男度過史上最長耶誕節

這趟旅程總共飛越了20000英里（約3.2萬公里），自紐西蘭出發，途中經過香港、倫敦、洛杉磯，最終抵達夏威夷。（圖擷取自每日郵報）

2016-12-27 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國男子花了近兩天的時間，搭乘了多架航班，並飛行經多個國家、跨越國際換日線，讓原本只有一天24小時的耶誕節，延長至47小時，立下「度過最長耶誕節」、以及「單日最遠航程旅行」創舉。

《每日郵報》報導，現年58歲的「耶誕節狂人」瓦特（Fraser Watt），自24日午夜於紐西蘭奧克蘭市（Auckland）搭乘飛機出發，途中經過香港、倫敦、洛杉磯，最後於夏威夷當地時間晚間11時38分抵達夏威夷檀香山（Honolulu）。

這趟旅程總共飛越了20000英里（約3.2萬公里），歷程長達47小時，卻都是在25日完成，立下「度過史上最長耶誕節」、以及「單日最遠航程旅行」創舉。瓦特說：「我目前十分疲憊，但是非常、非常地高興我做到了。」