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英男童拿銅板買樂高遭拒 網友批誇張

2016-12-27  19:52

〔即時新聞／綜合報導〕最近英國1名患有學習障礙的男童拿著零錢想購買樂高玩具，不過店員卻因為他拿的全是銅板而拒售，讓男童相當難過，網友們看到後也怒批店員太誇張。

綜合外媒報導，患有學習障礙的11歲英國男童連恩（Liam Townsend）日前走進英國「Poundland」玩具商店，他看到1個打折後價格1英鎊（約40元新台幣）的樂高玩具後，拿著到櫃檯結帳。但店員在看到連恩手中拿著的是1個50便士（100便士為1英鎊）銅板和多個1便士、2便士的銅板後，拒絕賣玩具給他。

連恩回家後難過地和他的法定監護人凱莉（Claire Townsend）說明經過，凱莉於是向商店人員反應，但得到的回應竟是商店不接受小額零錢購物。在事情被爆出後，「Poundland」商店的發言人才向凱莉道歉，並表示這是個案，已經開始進行內部調查。

許多外國網友看到連恩的遭遇後都為他抱不平，有人表示，「太誇張！」、「這家商店真的很可悲，竟然只因為小男孩拿零錢結帳，就不賣給他。」、「這是哪門子的服務態度！」、「八成是店員不會算數，才不願意結帳吧...」

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  • 英國男童拿著零錢走進1間玩具店想買樂高玩具，卻被店員拒絕。（圖擷取自《鏡報》）

    英國男童拿著零錢走進1間玩具店想買樂高玩具，卻被店員拒絕。（圖擷取自《鏡報》）

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