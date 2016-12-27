日本國宴酒「獺祭」有蟲 緊急回收近萬瓶
2016-12-27 20:56
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名清酒品牌「獺祭」傳出酒瓶中有蟲子，製造商緊急回收9300瓶。
「獺祭」因被首相安倍晉三選為國宴用酒聲名大噪，近年也很受台灣民眾喜愛。綜合媒體報導，20日批發商發現產品「三割九分」酒瓶中有蟲子混入，廠商自主將10月16日當天生產大約9300平的「三割九分」720毫升裝產品回收，調查後發現其中1瓶有蟲，推測是封口過程不慎混入。
旭酒造社長櫻井一宏今（27日）發表聲明道歉，並表示今後會做好產品把關，嚴防類似事件再次發生，消費者若有疑慮也可以進行退貨。目前並無飲用後身體不適的相關投訴。
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