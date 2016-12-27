虎毒不食子？ 中國情侶賣女兒買貓

2016-12-27 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕虎毒不食子？中國浙江省嘉興市嘉善縣一對情侶，因經濟困頓無力扶養孩子，以2萬人民幣（約9.2萬台幣）將女兒賣出，得手的錢有部分竟拿來買貓，稱這是心理安慰。

綜合媒體報導，丁女與賈男交往後，因工作不穩、男方又有前科，無法獲得雙方父母認同，一直沒有結婚。2013年，丁女懷孕但兩人卻無力扶養孩子，又無法開口向父母要錢，遂在網路開價叫賣孩子。

丁女與賈男最後將女兒賣給江蘇徐州的買家，拿到2萬人民幣後，就回到嘉善。販嬰案於數年後被當局查獲，面對檢方及法庭，丁女與賈男皆毫無悔意。

檢方詢問錢花在哪裡，賈男回答，除了花在吃用開銷上，還花了2000人民幣（約9200台幣）給丁女買了貓，當時正好看到網上有人賣貓，丁女很喜歡，手邊有錢就買了，「這是給她的心理安慰，讓她有個寄託」。

據查，丁女已非首次販嬰，她和另一個男友的第一胎賣給一個河南買家，近日，其被以拐賣兒童罪判處5年徒刑；賈男則被判處5年6個月，仍在上訴中。